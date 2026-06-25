В Уфе ищут специалистов на зарплату от 95 тысяч рублей

Завод в Уфе в рамках проекта «Башкирская вахта» предлагает жилье и льготный отдых для детей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Уфимское моторостроительное производственное объединение открыло набор специалистов в рамках республиканского проекта «Башкирская вахта». Завод стал первой компанией, которая присоединилась к этой стратегической инициативе, и сейчас из-за расширения производства предприятию требуются новые кадры.

На завод ждут операторов станков с ЧПУ, слесарей механосборочных работ, токарей, станочников широкого профиля, шлифовщиков, фрезеровщиков, сверловщиков и других специалистов. Зарплата начинается от 95 тысяч рублей. При этом предусмотрено бесплатное обучение профессии с нуля – курс длится до 10 месяцев.

Сотрудники также получают льготное питание, возможность получить высшее образование без отрыва от производства и льготный отдых для детей, включая поездки на море, а иногородним работникам предоставляют жилье или компенсируют аренду.

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