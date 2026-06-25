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НовостиЧто происходит25 июня 2026 14:30

Нападающий «Салавата Юлаева» Сучков сделал предложение своей девушке в Париже

Хоккеист из Уфы попросил руки возлюбленной во время отдыха в Париже
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Егор Сучков и Вера Фурсова объявили о помолвке.

Егор Сучков и Вера Фурсова объявили о помолвке.

Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Егор Сучков сделал предложение своей девушке Вере Фурсовой во время отдыха в Париже. Трепетный момент случился на фоне Эйфелевой башни, и хоккеист подошел к этому событию по всем канонам романтики.

Вера Фурсова поделилась новостью в своих соцсетях, назвав этот день одним из самых лучших в их жизни и отметив, что лучше момента нельзя было и представить. Поклонники и коллеги Егора уже поздравили пару в комментариях.

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