Зарина Исламова из Сибая стала чемпионкой мира по муай-тай в Куала-Лумпуре

На пути к золоту Зарина Исламова досрочно выиграла у представительниц Сингапура и Гонконга.

В Куала-Лумпуре проходит Чемпионат мира по тайскому боксу, в котором участвуют более 500 спортсменов. Спортсменка из Сибая Зарина Исламова завоевала золотую медаль, уверенно пройдя всех соперниц.

В полуфинале она досрочно победила представительницу Сингапура, а затем также досрочно выиграла у спортсменки из Гонконга. В финальном поединке Зарина одолела соперницу из Ирана и стала чемпионкой мира.

В Федерации тайского бокса Башкирии поздравили спортсменку с блестящим результатом и отметили, что эта победа стала важным достижением для республиканского спорта. Сама Зарина посвятила победу своим тренерам и родному городу.

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