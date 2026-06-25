В Уфе машина с крупной цистерной оборвала трос контактной сети

На улице Ленина в Уфе грузовик порвал трамвайный трос, восстановительные работы уже начались. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 25 июня в 16:02 на южном участке трамвайных путей произошел обрыв несущего троса контактной сети. Причиной стал проезд автомашины с крупной цистерной, которая следовала по улице Ленина. В результате инцидента полностью остановилось движение трамваев по маршрутам №1 и №10.

Служба энергохозяйства МУП «УфаГЭТ» уже приступила к восстановительным работам. Центральная диспетчерская служба предприятия в 16:10 направила сообщение в ГИБДД и МЧС. Когда движение будет полностью восстановлено, пока не сообщается.

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