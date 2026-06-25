Троих жителей Курской области осудили после смертельной драки в Башкирии

В Салавате огласили приговор по делу о гибели мужчины после конфликта из-за музыки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Салаватский городской суд вынес приговор троим жителям Курской области по уголовному делу о драке, которая закончилась гибелью человека. Решение было принято на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Как установил суд, инцидент произошел в июле 2024 года возле одного из многоквартирных домов на улице Пархоменко в Салавате. Поводом для конфликта стала громкая музыка, доносившаяся из квартиры в ночное время.

Недовольный шумом мужчина вместе со своим знакомым поднялся к жильцам, чтобы выяснить причину нарушения покоя. Однако разговор не состоялся. На лестничной площадке между участниками произошла ссора, которая быстро переросла в массовую драку.

В ходе потасовки один из мужчин получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Его знакомому был причинен вред здоровью средней тяжести.

После рассмотрения материалов дела присяжные признали подсудимых виновными. Суд назначил двоим фигурантам реальные сроки лишения свободы. Один из них проведет в колонии строгого режима 11 лет и 6 месяцев, второй - 13 лет.сТретий участник конфликта получил более мягкое наказание. Ему назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба.