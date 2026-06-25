В Башкирии напомнили о запрете публиковать фото и видео с места падения БПЛА

За публикацию кадров работы ПВО и падения беспилотников в Башкирии грозит до 500 тысяч штрафа. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

УФСБ России по Башкирии напомнило жителям республики о действующем запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов об атаках беспилотников и их последствиях.

Этот запрет введен указом главы республики от сентября прошлого года и касается любых кадров, которые позволяют определить тип дрона, место его запуска, падения, траекторию полета, объекты атаки, факт поражения и характер повреждений, а также применение средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Исключение составляют случаи, когда такие материалы публикуются по решению государственных органов.

За нарушение запрета Кодексом Башкирии об административных правонарушениях предусмотрены штрафы: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей.

В УФСБ предупредили, что если вместе с изображениями раскрываются сведения о расположении военных объектов, работе систем ПВО или объектах критической инфраструктуры, ситуация может выйти за рамки административного правонарушения. В таком случае возможна уголовная ответственность по статьям о государственной измене, содействии террористической деятельности и распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил, что грозит реальными сроками лишения свободы. Ведомство призвало граждан быть ответственными и не нарушать установленные ограничения.

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