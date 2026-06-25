Жителей Башкирии предупредил о возможном подъеме уровня воды на реках

Уровень воды в реках Башкирии вырос на десятки сантиметров из-за июньских дождей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов предупредил жителей республики о возможном подъеме уровня воды на реках, который ожидается в ближайшие дни до 28 июня из-за прогнозируемых дождей различной интенсивности. Наибольший риск подтоплений существует на малых, степных и горных реках, поэтому при планировании отдыха у воды и туристических маршрутов необходимо соблюдать меры безопасности и быть предельно внимательными.

Из-за интенсивных осадков в июне уровень рек уже вырос в среднем на несколько десятков сантиметров. В ведомстве напомнили, что в режиме реального времени отслеживать уровень воды можно на официальном сайте госкомитета по ЧС, где доступна интерактивная карта паводковой обстановки.

Спасатели рекомендуют заранее следить за прогнозами и избегать нахождения в зонах возможного подтопления. В случае угрозы необходимо обращаться в экстренные службы. Данные об уровне рек обновляются регулярно.

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