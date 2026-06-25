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НовостиЧто происходит25 июня 2026 11:00

Жительница Башкирии получила 180 часов обязательных работ за продажу самогона

В домашнем самогоне нашли повышенную концентрацию вредных примесей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Суд назначил обязательные работы за производство и сбыт спиртного, не отвечающего нормам безопасности.

Суд назначил обязательные работы за производство и сбыт спиртного, не отвечающего нормам безопасности.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуре, суд установил, что женщина изготовила спиртосодержащую жидкость в домашних условиях, хранила ее в своем домовладении и продала местному жителю за деньги. Экспертиза показала, что напиток был крепким самогоном домашней выработки, содержал повышенную концентрацию вредных примесей и не соответствовал нормам безопасности.

Подсудимая признала свою вину. Ранее она уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за аналогичные деяния. Суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ. В ведомстве отметили, что производство и продажа нелегального алкоголя несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, и предупредили о недопустимости подобных нарушений.

Приговор вступил в законную силу.

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