В аэропорту Уфы задерживаются рейсы в Анталью, Москву, Сочи и Санкт-Петербург

Отменены вылеты в Игарку и Новый Уренгой, задержки коснулись десятков направлений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Уфы из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов произошли массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются рейсы в Анталью, Санью, Нарьян-Мар, Краснодар, Казань, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ташкент, Москву (два рейса), Санкт-Петербург (два рейса) и Сочи.

Также задержаны рейсы на прилет из Ташкента, Саньи, Красноярска, Сургута, Сочи (два рейса), Екатеринбурга, Москвы (четыре рейса), Салехарда, Тюмени, Новосибирска, Горно-Алтайска, Нарьян-Мара, Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Бохтара, Талакана и Казани. Кроме того, отменены вылеты в Игарку и Новый Уренгой и, соответственно, прилеты из этих городов.

В пресс-службе авиаузла уточнили, что ограничения уже сняты, но расписание восстанавливается с задержкой. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о вылетах на официальном сайте аэропорта и в авиакомпаниях.

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