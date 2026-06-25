«Дефицита топлива на АЗС в республике нет» – Минпром Башкирии

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дефицита топлива на заправках Башкирии нет, производство работает в плановом режиме. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на Министерство промышленности, энергетики и инноваций республики.

По словам властей, в текущем месяце объемы выпуска бензина и дизеля не снижались. При этом в последние дни спрос на топливо резко вырос и в ряде случаев носит ажиотажный характер – из-за этого на АЗС образуются очереди, а у некоторых участников рынка появляются возможности для спекуляций и перепродаж.

В республике работают более 500 АЗС, большинство из которых сотрудничают напрямую с производителями. Небольшие независимые заправки, отмечают чиновники, вынуждены закупать топливо у сторонних нефтетрейдеров, и цены у тех нередко превышают среднебиржевые.

Сейчас топливо перераспределяется по всей стране. Власти следят за тем, чтобы оно было доступно на трассах и в районах с плотной жилой застройкой.

В Минпроме попросили жителей не заправляться впрок, не использовать канистры и опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.

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