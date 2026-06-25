«Черное небо» Башкирии: в трех городах ввели особый режим

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В трех городах Башкирии с 10:00 25 июня до 20:00 26 июня введен режим неблагоприятных метеоусловий – так называемое «черное небо». Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Из-за безветренной погоды вредные вещества плохо рассеиваются и могут скапливаться у земли на уровне жилых домов. В такие периоды предприятия обязаны снижать объем выбросов в атмосферу.

Предыдущий раз режим вводили в этих городах на минувших выходных – 20 июня.

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