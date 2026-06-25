Аэропорт снова открыт: в Башкирии сняли ограничения после атаки дронов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту Уфы возобновили прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Ранее в республике сняли режим «Беспилотная опасность».

Ограничения ввели сегодня утром. Позже глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об атаке дронов на Уфу. Беспилотники сбили силы Министерства обороны России и службы безопасности предприятий. Обломки упали в промышленной зоне города. Пострадавших нет, предприятия продолжили работу в штатном режиме.

На фоне режима «Беспилотная опасность» жители Уфы и ряда других городов столкнулись с перебоями мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, число жалоб резко выросло около 09:50. Операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы затруднить навигацию беспилотников: сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения.

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