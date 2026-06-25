Отбой режима «Беспилотной опасности» в Башкирии: он действовал пять часов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Одновременно сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Уфа».

Режим ввели сегодня утром. Позже от главы Башкирии Радия Хабирова стало известно об атаке дронов на Уфу. Беспилотники сбили силы Министерства обороны России и службы безопасности предприятий. Обломки упали в промышленной зоне города. Пострадавших нет, предприятия продолжили работу в штатном режиме.

На фоне режима «Беспилотная опасность» жители Уфы и ряда других городов столкнулись с перебоями мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, число жалоб резко выросло около 09:50. Операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы затруднить навигацию беспилотников: сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения.

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