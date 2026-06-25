Уфа повысила плату за наем муниципального жилье: сколько теперь стоит «квадрат»

Фото: Абылай САРАЛАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе утвердили новые тарифы на наем муниципальных квартир. Постановление подписал исполняющий обязанности мэра Рустам Шарипов.

Плата за наем – обязательный платеж для тех, кто живет в квартирах по договорам социального или специализированного найма. С 1 мая тарифы выросли и будут зависеть от этажности дома.

За квадратный метр в доме до 6 этажей придется платить 13,17 рубля, в доме выше 6 этажей – 13,91 рубля. Прежние расценки, установленные в прошлом году, утратили силу.

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