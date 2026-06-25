Редкая патология кости: уфимские врачи спасли плечо семилетнего мальчика

Фото: Минздрав Башкирии

В Уфе врачи успешно прооперировали семилетнего мальчика с редкой патологией кости. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Башкирии.

Ребенок поступил в Городскую детскую клиническую больницу №17 с болью в плече. Обследование показало солитарную кисту правой плечевой кости – полость внутри кости, заполненную жидкостью. С подобной патологией без операции кость может потерять прочность и сломаться.

Врачи провели компьютерную томографию и решили оперировать. Хирурги рассекли плечевую кость, вскрыли кисту и обработали полость. Затем заполнили ее костным трансплантатом, который восстановил структуру кости. Все манипуляции выполнялись под рентгеновским контролем.

Мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Наблюдение продолжат врачи по месту жительства.

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