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НовостиПроисшествия25 июня 2026 8:20

«Атаку отбили»: Хабиров прокомментировал налет БПЛА на Уфу

Хабиров: Уфа отразила атаку БПЛА
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 25 июня, Уфа отразила атаку дронов. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Беспилотники сбили силы Министерства обороны России и службы безопасности предприятий. Обломки, по словам руководителя региона, упали в промышленной зоне города. Все экстренные службы работают на месте и устраняют последствия.

Пострадавших нет. Предприятия продолжают работу в штатном режиме – технологические процессы не нарушены.

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