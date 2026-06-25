«Атаку отбили»: Хабиров прокомментировал налет БПЛА на Уфу

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 25 июня, Уфа отразила атаку дронов. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Беспилотники сбили силы Министерства обороны России и службы безопасности предприятий. Обломки, по словам руководителя региона, упали в промышленной зоне города. Все экстренные службы работают на месте и устраняют последствия.

Пострадавших нет. Предприятия продолжают работу в штатном режиме – технологические процессы не нарушены.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.