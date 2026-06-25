Нерадивую мамашу из Башкирии отправили в колонию: она годами не платила алименты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии суд вынес приговор матери, годами уклонявшейся от уплаты алиментов. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

33-летняя жительница Кармаскалинского района с 2024 года была обязана по решению суда платить алименты на содержание дочери. Однако женщина не только не перечисляла деньги, но и не принимала никакого участия в воспитании ребенка. Несмотря на предупреждения и административное наказание, долг вырос до 490 тысяч рублей. Это уже не первый подобный приговор в отношении женщины – ранее она была осуждена за аналогичное преступление.

Сейчас девочка находится под опекой родственницы. Подсудимая признала вину. Кармаскалинский межрайонный суд назначил ей 4 месяца колонии-поселения.

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