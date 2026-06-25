Приставы решили списать деньги у уфимца, но «промахнулись»: в итоге 16 тысяч лишился «двойник» из Новосибирска

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе судебный пристав списал деньги со счета жителя Новосибирской области, перепутав его с местным должником. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

У двух граждан из разны регионов России оказались полностью совпадающие персональные данные. Пристав вел производство о взыскании свыше 16 тысяч рублей с жителя Уфы, однако деньги списал со счета новосибирца. Тот неоднократно обращался с заявлениями об ошибке, но пристав все равно вынес постановление о взыскании и снял средства.

Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку, внесла представление и обратилась в суд с иском о возврате денег. В итоге новосибирцу вернули деньги. Ход судебного разбирательства остается на контроле прокуратуры района.

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