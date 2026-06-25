В Уфе электросамокатчик попал под колеса «Шкоды»: подростка доставили в медучреждение

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе автомобиль сбил 16-летнего подростка на электросамокате. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Вчера, 24 июня, около 20:00 на улице Бельская напротив дома №70 57-летний водитель Skoda Octavia на электросамокатчика. Подросток пересекал дорогу в неположенном месте. Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП начато административное расследование.

В ГАИ напомнили, что арендовать электросамокат можно только с 18 лет, и призвали родителей внимательнее следить за детьми – особенно летом, когда те проводят на улице больше времени.

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