На севере Уфы поднялся густой черный дым – по предварительным данным, он может исходить с территории одного из промышленных предприятий. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Официальных комментариев от властей и экстренных служб по этому поводу пока нет. В МЧС Башкирии передали, что уточняют информацию.

Напомним, с 9:30 по местному времени в республике действует режим Беспилотной опасности. В аэропорту Уфы введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

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