Фото: ФСБ Башкирии

В Башкирии вынесены приговоры нескольким руководителям полиции, которые вымогали деньги у местного жителя под угрозой уголовного преследования. Об этом рассказали в ФСБ республики.

В декабре 2022 года начальник отдела МВД города Октябрьский, руководитель межрайонного отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции, начальник отдела по экономическим преступлениям МВД Октябрьского, а также адвокат коллегии «Защита» разработали преступную схему. Они потребовали 2,5 млн рублей от жителя Октябрьского, на которого было возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкоголя. За деньги фигуранты обещали прекратить дело или переквалифицировать его на менее тяжкую статью. Адвокат выступал посредником в передаче средств.

– Преступники получили требуемые денежные средства от местного жителя и распорядились по своему усмотрению, – сообщает ФСБ.

Пострадавший понял, что его обманывают, и обратился в органы безопасности.

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Кировский районный суд Уфы признал 48-летнего начальника отдела МВД по Октябрьскому виновным по статье «Мошенничество» и назначил ему 6 лет колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. 44-летний руководитель межрайонного отдела получил 5 лет колонии и штраф 400 тысяч рублей по той же статье. Оба лишены специальных званий – «полковник полиции» и «подполковник полиции» – и на 5 лет утратили право занимать должности в правоохранительных органах.

Адвокат-посредник ранее был осужден Октябрьским городским судом и приговорен к 5 годам колонии. Начальник отдела по экономическим преступлениям получил 3 года и 6 месяцев по решению Верховного суда Башкирии.

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