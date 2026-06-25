Трагедия на «встречке» в Башкирии: погиб водитель «Датсан»

Фото: ГАИ Башкирии

В Дуванском районе Башкирии в аварии погиб человек. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Вчера около 17:00 на третьем километре дороги Сикияз – Озеро 46-летняя водитель Chevrolet Cruze выехала на встречную полосу в зоне действия знаков «Обгон запрещен» и ограничения скорости 50 км/ч. Там она столкнулась с Datsun on-DO, за рулем которого был 47-летний мужчина, он скончался на месте до приезда скорой. Водитель «Шевроле» госпитализирована в районную больницу села Месягутово.

В Госавтоинспекции напомнили, что выезд на встречную полосу в зоне знака «Обгон запрещен» – одно из самых опасных нарушений на дороге. Водителей призвали соблюдать правила и не рисковать жизнью.

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