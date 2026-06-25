Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 25 июня, жители Уфы и ряда других городов и районов Башкирии столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, количество жалоб на отсутствие связи резко выросло около 09:50 по местному времени.

Отключение мобильного интернета, вероятно, связано с мерами безопасности на фоне объявленного в республике режима «Бспилотная опасность». Как поясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы затруднить навигацию беспилотников – сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения.

Напомним, сегодня утром в Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность». Кроме того, в международном аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Управление гражданской защиты Уфы призвало горожан уйти с открытых участков улиц, не подходить к окнам и стеклянным помещениям, следить за официальными сообщениями и выполнять указания властей. При необходимости следует звонить по номеру экстренных служб 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.