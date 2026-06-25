В Уфе ограничили работу аэропорта: ранее была объявлена «Беспилотная опасность»

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 25 июня, в международном аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это связано с объявленным ранее в Башкирии режимом «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Управление гражданской защиты Уфы призвало горожан уйти с открытых участков улиц, не подходить к окнам и стеклянным помещениям, следить за официальными сообщениями и выполнять указания властей. При необходимости специалисты рекомендуют звонить экстренным службам на номер 112.

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