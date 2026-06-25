«Будьте бдительны»: в Башкирии объявлена «Беспилотная опасность»

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 25 июня, в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

– Будьте бдительны, – призвал глава ведомства.

Кроме того, в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Управление гражданской защиты Уфы призывает горожан уйти с открытых участков улиц, не подходить к окнам и стеклянным помещениям, следить за официальными сообщениями и выполнять указания властей. При необходимости следует звонить по номеру экстренных служб – 112.

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