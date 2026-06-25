От 246 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии проходят аукционы по продаже автомобилей, изъятых у должников. На торги выставлено почти 30 машин разных марок и годов выпуска – от бюджетных до премиальных. Участвовать может любой желающий.

Заявки принимаются в несколько этапов.

До 3 июля:

– Skoda Octavia 2008 года – от 261 800 рублей;

– Kia Rio 2017 года – от 523 855 рублей;

– Mitsubishi Lancer 2007 года – от 528 785 рублей;

– Ford Focus 2012 года – от 588 115 рублей;

– Mercedes-Benz C180 2009 года – от 628 575 рублей.

До 14 июля:

– Chevrolet Cruze 2012 года – от 60 000 рублей;

– Kia Cerato 2011 года – от 580 800 рублей;

– Kia Soul 2013 года – от 695 700 рублей;

– Ford Mondeo 2011 года – от 780 000 рублей;

– Nissan Qashqai 2012 года – от 935 000 рублей.

До 16 июля:

– Lada Kalina 2011 года – от 246 500 рублей;

– Lifan X60FL 2018 года – от 578 000 рублей;

– Datsun ON-DO 2017 года – от 586 500 рублей;

– Lada XRAY 2020 года – от 663 000 рублей;

– Lada Granta 2024 года – от 748 000 рублей;

– Lada Largus 2020 года – от 833 000 рублей.

До 21 июля:

– SsangYong Kyron 2008 года – от 598 500 рублей;

– Lada Largus 2018 года – от 797 514 рублей;

– Renault Duster 2013 года – от 802 028 рублей;

– Mazda CX-7 2011 года – от 804 500 рублей;

– Renault Kaptur 2018 года – от 1 323 400 рублей;

– Land Rover Range Rover Sport 2009 года – от 1 362 900 рублей;

– Honda CR-V 2013 года – от 1 454 900 рублей;

– Kia Optima 2018 года – от 2 175 992 рублей;

– Geely Tugella 2022 года – от 2 232 600 рублей;

– Toyota Highlander 2014 года – от 3 364 028 рублей;

– Cadillac CT6 2017 года – от 3 600 464 рублей.

С полным перечнем лотов, информацией о состоянии и местонахождении автомобилей, а также о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте «ГИС Торги».

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