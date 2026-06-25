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НовостиОбщество25 июня 2026 4:19

От 70 тысяч рублей: четыре киоска в Башкирии уходят с молотка

В Башкирии торговые киоски продают по цене от 70 тысяч рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Благовещенском районе Башкирии продают четыре торговых киоска. Аукцион, который объявила администрация муниципалитета, пройдет на площадке «Росэлторг» через две недели – 9 июля.

На продажу выставлены три киоска площадью 6 квадратных метров и один – площадью 9 квадратных метров. Два объекта находятся в парке «Машиностроителей» на улице 50 лет Октября, еще два – на улице Луговой, 1/1.

Утверждается, что все киоски в удовлетворительном состоянии и требуют небольшого ремонта. Начальная цена трех меньших объектов – 69 672 рубля за каждый, большего – 90 738 рублей.

Подать заявку можно до 17:00 6 июля через АО «Единая электронная торговая площадка».

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