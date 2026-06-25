В Башкирии резко похолодает

В Башкирии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на 25-27 июня. В четверг местами пройдут небольшие дожди, на востоке ночью они могут усилиться до умеренных. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Ночью температура опустится до +8-13 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В пятницу осадки сохранятся местами, но уже небольшие. Ветер сменится на северо-восточный и восточный, ночью будет слабым, днем умеренным. Ночная температура останется на уровне +8...+13 градусов, днем станет немного теплее – до +20...+25 градусов.

В субботу характер погоды изменится: ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный, но местами порывы могут усиливаться до сильных. Ночью столбики термометров покажут +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

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