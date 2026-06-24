Доходы бюджета Башкирии от штрафов и санкций выросли на 15%

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Башкирии вырос на 1 млрд рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Доходы бюджета Башкирии от штрафов, санкций и возмещения ущерба в первом квартале 2026 года составили 1,2 миллиарда рублей, что на 14,8% больше аналогичного периода 2025 года. Такие данные следуют из отчета правительства республики об исполнении бюджета.

Основной прирост на 160,2 миллиона рублей связан с увеличением поступлений от пеней, предусмотренных налоговым законодательством, и эта статья доходов выросла на 12,7%. Также значительно увеличился объем штрафов ГАИ: за нарушения правил дорожного движения жители региона заплатили на 118,7 миллиона рублей больше, чем в январе-марте 2025 года, что составило рост в 16,4%.

Доходы от продажи государственного имущества возросли в 1,4 раза и составили 39,5 миллиона рублей, при этом годовой план исполнен на 36,3%. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет достиг 17,9 миллиарда рублей, что на 1 миллиард больше, чем в прошлом году, за счет опережающего финансирования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, пояснили в Минфине.

В первом квартале 2026 года доходы бюджета Башкирии составили 60,6 миллиарда рублей, что на 4,4 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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