Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит24 июня 2026 16:15

Семьи с детьми в Башкирии могут получить скидки на отдых, спорт и образование

В Башкирии Семейный портал объединил 991 организацию со скидками от 5 до 100% для семей с детьми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На интерактивной карте портала можно найти предложения для многодетных семей и участников СВО.

На интерактивной карте портала можно найти предложения для многодетных семей и участников СВО.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продолжает работу Семейный портал, созданный в рамках национального проекта «Семья», где собраны скидки и льготные предложения для семей с детьми. На сегодняшний день к платформе присоединились уже 991 организация, и это число продолжает расти. Портал помогает семьям экономить на покупках, отдыхе, культурных и спортивных мероприятиях, а также на образовании, и размер скидок варьируется от 5 до 100 процентов.

Среди партнеров портала представлены магазины, музеи, парки развлечений, спортивные центры и другие организации. Для удобства пользователей на портале есть интерактивная карта, которая позволяет искать предложения по категориям и районам. Все скидки и льготы доступны для семей с детьми, многодетных семей, а также для участников специальной военной операции и их близких.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.