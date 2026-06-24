Семьи с детьми в Башкирии могут получить скидки на отдых, спорт и образование

На интерактивной карте портала можно найти предложения для многодетных семей и участников СВО. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продолжает работу Семейный портал, созданный в рамках национального проекта «Семья», где собраны скидки и льготные предложения для семей с детьми. На сегодняшний день к платформе присоединились уже 991 организация, и это число продолжает расти. Портал помогает семьям экономить на покупках, отдыхе, культурных и спортивных мероприятиях, а также на образовании, и размер скидок варьируется от 5 до 100 процентов.

Среди партнеров портала представлены магазины, музеи, парки развлечений, спортивные центры и другие организации. Для удобства пользователей на портале есть интерактивная карта, которая позволяет искать предложения по категориям и районам. Все скидки и льготы доступны для семей с детьми, многодетных семей, а также для участников специальной военной операции и их близких.

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