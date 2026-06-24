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НовостиОбщество24 июня 2026 15:35

В Башкирии перекроют дорогу Мансурово - Белорецк - Учалы - Миасс

На время ремонта закроют движение на участке дороги у села Сафарово в Учалинском районе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Водителей просят заранее планировать маршрут из-за перекрытия трассы в Учалинском районе 25 июня.

Водителей просят заранее планировать маршрут из-за перекрытия трассы в Учалинском районе 25 июня.

Управление дорожного хозяйства Башкирии сообщило о временном перекрытии движения для всех видов транспорта на автодороге Мансурово-Белорецк-Учалы-Миасс на участке у села Сафарово. Ограничение будет действовать с 11 до 15 часов 25 июня 2026 года, и связано это с проведением ремонтных работ на данном участке.

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и учитывать время в пути, чтобы избежать задержек. В ведомстве также напомнили, что за дополнительной информацией можно обратиться к круглосуточной диспетчерской службе управления по телефону 8-927-955-11-00. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства.

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