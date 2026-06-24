Интернат для пожилых в Учалах перепрофилируют

Из Учалинского интерната перевели 17 человек, еще 20 пока не выбрали новое учреждение. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство семьи и труда Башкирии ответило на жалобы по поводу перепрофилирования интерната для пожилых в Учалах в психоневрологическое учреждение. В ведомстве пояснили, что жильцы, у которых нет психиатрических диагнозов, переводятся в другие социальные учреждения, и для них доступен выбор из 20 вариантов в разных районах и городах республики. Остаться в учреждении смогут только те, у кого есть психическое заболевание, подтвержденное письменным заключением врачебной комиссии.

На данный момент 17 человек уже переведены в выбранные ими учреждения, трое решили отчислиться и проживать с родственниками, а 20 человек, которые пока не определились, продолжают жить в Учалинском отделении. После завершения всех юридических процедур отделение станет филиалом, и все сотрудники сохранят свои рабочие места. В минтруда подчеркнули, что процесс перевода проходит в рамках закона и с соблюдением прав каждого проживающего.

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