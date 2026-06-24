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НовостиОбщество24 июня 2026 15:40

Интернат для пожилых в Учалах перепрофилируют

Жильцов без психиатрических диагнозов переводят в другие учреждения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Из Учалинского интерната перевели 17 человек, еще 20 пока не выбрали новое учреждение.

Из Учалинского интерната перевели 17 человек, еще 20 пока не выбрали новое учреждение.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство семьи и труда Башкирии ответило на жалобы по поводу перепрофилирования интерната для пожилых в Учалах в психоневрологическое учреждение. В ведомстве пояснили, что жильцы, у которых нет психиатрических диагнозов, переводятся в другие социальные учреждения, и для них доступен выбор из 20 вариантов в разных районах и городах республики. Остаться в учреждении смогут только те, у кого есть психическое заболевание, подтвержденное письменным заключением врачебной комиссии.

На данный момент 17 человек уже переведены в выбранные ими учреждения, трое решили отчислиться и проживать с родственниками, а 20 человек, которые пока не определились, продолжают жить в Учалинском отделении. После завершения всех юридических процедур отделение станет филиалом, и все сотрудники сохранят свои рабочие места. В минтруда подчеркнули, что процесс перевода проходит в рамках закона и с соблюдением прав каждого проживающего.

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