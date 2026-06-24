Полиция Башкирии задержала пятерых местных жителей с наркотиками

Пятерых подозреваемых в наркоторговле задержали во время рейда в Стерлитамаке.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по Стерлитамаку во время патрулирования улиц заметили пятерых местных жителей, чье поведение показалось им подозрительным. При личном досмотре у всех задержанных изъяли полимерные пакеты и стеклянные колбы с порошкообразным содержимым, и экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством. Общая масса изъятого составила более 45 граммов, что относится к крупному размеру.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о незаконном обороте наркотиков. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить все эпизоды их противоправной деятельности и возможные каналы поступления наркотиков в город.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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