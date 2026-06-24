Капитан уфимского хоккейного клуба Григорий Панин спас рыбаков

Хоккеист отбуксировал поврежденную лодку с рыбаками 40 минут и отказался от денег за бензин.

Капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин во время отдыха в Казани помог рыбакам, чья лодка получила повреждения и застряла на середине реки. Как рассказали в пресс-службе уфимской команды, хоккеист заметил бедствующих и решил им помочь. В своем телеграм-канале он поделился, что рыбаки оказались в опасной ситуации, так как рядом не было ни жилья, ни людей, только лес.

Панин прицепил их лодку и буксировал около 40 минут, и у самого чуть не закончился бензин. К счастью, все обошлось и мужчины благополучно добрались до берега. Они предлагали заплатить за бензин, но хоккеист отказался.

В «Салавате Юлаеве» отметили, что поступок капитана вызвал уважение болельщиков и показал, что его лидерские качества проявляются не только на льду.

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