Прямые рейсы между Уфой и Минском возобновили после перерыва

Первый рейс из Минска приняли в Уфе 24 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Уфы 24 июня принял первый рейс из Минска после возобновления прямого авиасообщения между Башкортостаном и Беларусью. Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии и министр экономического развития Рустам Муратов отметил, что Беларусь остается одним из главных партнеров региона, с которым реализуется множество совместных проектов. По его словам, возобновление рейсов стало возможным благодаря поручению главы республики, и это позволит расширить сотрудничество в гуманитарной, социальной, культурной и экономической сферах.

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал, что решение о запуске рейсов приняли после совместных расчетов с правительством Башкирии, и спрос оказался настолько высоким, что вместо запланированного Embraer 195 пришлось использовать более вместительный Boeing 737 Max. Первым рейсом из Уфы в Минск вылетели больше 150 пассажиров, время в пути – около трех часов.

Добавим, что полеты будут выполняться раз в неделю – по средам. В ближайшее время не исключают увеличения частоты рейсов.

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