В Уфе двое мужчин жестоко избили знакомого из-за пепла на полу и убили его

Обвиняемый пытался помешать следствию, уничтожив постановление об экспертизе в СИЗО.

Ленинский межрайонный следственный отдел Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Башкирии – 37 и 32 лет. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, повлекшем смерть потерпевшего, а также во вмешательстве в деятельность следователя.

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемые выпивали в квартире на улице Летчиков вместе с хозяином и другими гостями. В ходе застолья между уфимцами и одним из мужчин возникла ссора из-за того, что тот стряхнул пепел от сигареты на пол. Разозлившись, двое пьяных гостей жестоко избили его до смерти.

Кроме того, в декабре 2025 года, когда 32-летний обвиняемый знакомился с материалами дела в кабинете СИЗО, он решил помешать расследованию и уничтожил постановление о назначении судмедэкспертизы тела погибшего. Однако следствие собрало достаточно доказательств, и теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Каждому из фигурантов грозит до 15 лет лишения свободы.

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