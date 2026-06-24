Заболеваемость ГЛПС в Уфе почти в 4 раза ниже среднемноголетнего уровня

Чаще всего уфимцы заражаются мышиной лихорадкой на дачах и в лесу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года в Уфе зарегистрировали 16 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 3,8 раза ниже среднемноголетнего уровня. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.

По ее словам, чаще всего уфимцы заражаются «мышкой» на своих садовых участках, при выездах на природу и во время прогулок по лесу. Специфической вакцины против этой инфекции не существует, поэтому главный способ защиты - соблюдение личной гигиены: тщательное мытье рук, употребление только кипяченой воды и защита продуктов от грызунов. В Роспотребнадзоре напомнили, что при появлении высокой температуры, головной боли и болей в пояснице необходимо срочно обратиться к врачу.

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