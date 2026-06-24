Густой туман накроет Башкирию

В Башкирии 25 июня местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о густом тумане, который ожидается местами 25 июня. Видимость на дорогах может снизиться до 500 метров и менее.

В ведомстве призвали пешеходов быть особенно внимательными при переходе улиц и проезжих частей, а водителям рекомендовали снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения и по возможности отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. В условиях плохой видимости также советуют держать дистанцию и включать противотуманные фары.

Спасатели напоминают, что туман сохранится в утренние и ночные часы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.