С начала года 275 студенток Башкирии оформили пособие по беременности и родам

В республике нет отдельных выплат для беременных студенток, в отличие от некоторых регионов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда по Башкирии сообщило, что с начала года пособие по беременности и родам оформили 275 студенток, проживающих в республике. Размер выплаты рассчитывается на основе прожиточного минимума и зависит от продолжительности отпуска и региона. Пособие могут получать студентки и аспирантки очной формы обучения в вузах, колледжах, техникумах, училищах и научных организациях, независимо от того, учатся они на бюджете или платно.

Для оформления нужны справка о беременности из медучреждения и справка из учебного заведения о том, что студентка учится очно, с указанием срока отпуска. Заявление можно подать онлайн на Госуслугах или в клиентской службе регионального отделения СФР, и пособие выплачивают сразу за весь период отпуска. Мера реализуется в рамках национального проекта «Семья».

В Башкирии, в отличие от некоторых регионов, отдельных стимулирующих выплат для беременных студенток нет, так как инициативу не поддержали депутаты Госсобрания. Ранее в Госдуме предлагали ввести федеральную выплату в 100 тысяч рублей для этой категории, но окончательного решения пока не принято. Власти продолжают обсуждать возможные меры поддержки.

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