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НовостиОбщество24 июня 2026 11:00

Прокуратура Башкирии добилась ремонта дороги после жалобы местных жителей

Дорогу Старокучербаево – Чулпан 2-й длиной 8,9 км привели в порядок
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На участке заменили дорожное покрытие и знаки, теперь проезд безопасен.

На участке заменили дорожное покрытие и знаки, теперь проезд безопасен.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Благоварского района провела проверку по коллективному обращению местных жителей, которые жаловались на плохое состояние дорожного полотна. Выяснилось, что на участке межмуниципальной дороги «Старокучербаево – Чулпан 2-й» протяженностью 8,9 километра было множество выбоин и повреждений покрытия, а дорожные знаки находились в неудовлетворительном состоянии, что создавало риск аварий и угрожало жизни и здоровью людей.

Прокурор внес представление руководителю ГКУ «Управление дорожного хозяйства» Башкирии с требованием устранить нарушения. После вмешательства надзорного ведомства дорожное покрытие отремонтировали, а знаки привели в порядок, и теперь проезд по этому участку стал безопасным.

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