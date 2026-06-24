В Уфе с начала сезона 521 человек пострадал от укусов клещей

Специалисты исследовали почти 5 тысяч клещей, 22 процента заражены боррелиозом. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала эпидемического сезона в больницы Уфы обратились 521 человек, пострадавший от присасывания клещей, и почти половина из них – дети (227 случаев). Об этом на оперативном совещании «Уфимская среда» сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина.

Она отметила, что большинство укусов произошло за пределами города, при этом случаев клещевого энцефалита среди уфимцев не зарегистрировано, хотя в мае выявили один случай боррелиоза.

Напомним, что ранее в Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии исследовали 4922 клеща, снятых с людей. Вирусофорность (зараженность энцефалитом) составила 0,5 процента, а уровень зараженности возбудителем боррелиоза достиг 22,2 процента, что выше среднемноголетнего значения в 20,8 процента.

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