«Уфагормолзавод» атаковали хакеры: гендиректор рассказал о последствиях

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Уфагормолзавод» в Башкирии подвергся кибератаке – автоматизированные процессы на предприятии временно остановлены. Сейчас, как сообщает информационное агентство «Башинформ», завод продолжает работу в ручном режиме.

Взлом затронул только скорость оформления документов и отгрузки товаров. Производство не остановлено: предприятие принимает и перерабатывает молоко и поставляет продукцию в торговые сети. Генеральный директор завода Ильдар Файзуллин попросил покупателей отнестись к ситуации с пониманием и заверил, что качество продукции гарантировано. Специалисты уже работают над устранением последствий атаки и восстанавливают цифровую инфраструктуру предприятия.

Это не первая хакерская атака на молочные предприятия региона за последнее время. Недавно злоумышленники взломали официальный сайт «Молочной кухни» и разместили там ложную информацию – о массовых отключениях электричества на производственных площадках в Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском, а также о якобы выявленном листериозе в продуктах.

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