Метастаз в кости: уфимские врачи провели сложную операцию и спасли пациентку с онкологией

Фото: Минздрав Башкирии

Хирурги городской больницы №13 Уфы провели сложную операцию пациентке с метастатическим поражением бедренной кости. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Женщина поступила в больницу с разрушением левой бедренной кости. Опухоль почки дала метастаз в костную ткань, что привело к патологическому перелому. Такие переломы возникают у 38% пациентов с метастазами и требуют срочного хирургического вмешательства.

Операцию провели травматологи Рамзиль Файзуллин и Ильнур Баширов. Врачи удалили метастатический очаг – в результате образовался дефект кости около 7 см. Чтобы восстановить длину конечности, хирурги выполнили корригирующую остеотомию с интрамедуллярной фиксацией. Этот метод позволяет надежно стабилизировать кость и сохранить ее опороспособность.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Сейчас пациентка проходит реабилитацию, ее состояние стабильное.

– Этот случай – яркий пример мультидисциплинарного подхода, когда слаженная работа травматологов и онкологов позволяет успешно справляться с самыми тяжелыми последствиями онкологических заболеваний. Благодарю коллег! – заявил Рахматуллин.

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