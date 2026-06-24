В Башкирии заведующая детсадом сдала помещение учреждения в аренду – мэрия об этом не знала

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заведующая детским садом в Нефтекамске сдавала помещение учреждения коммерческой организации без разрешения учредителя. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

С октября по декабрь 2025 года руководитель детсада предоставляла помещение частной компании для проведения физкультурно-оздоровительных занятий. Согласия администрации Нефтекамска она при этом не получила.

Прокуратура внесла представление в территориальное управление образования. Заведующую привлекли к административной ответственности по статье «Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения соответствующего органа местного самоуправления» и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

– В настоящее время соглашение о пользовании помещениями расторгнуто, – сообщает надзорное ведомство.

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