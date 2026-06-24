Фото: УГЗ Уфы

Спасатели Уфы помогли собаке выбраться из реки Белой, хотя животное сопротивлялось до последнего. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Экипаж спасательного катера возвращался с планового патрулирования, когда в районе станции «Воронки» посреди реки заметил собаку. Животное выбивалось из сил и плыло против течения.

Спасатели сразу направились к ней, однако та оказалась не рада помощи.

– Дама оказалась с характером. Вместо того чтобы обрадоваться протянутым рукам, собака включила режим «яростной акулы»: испуганно огрызалась, скалила зубы и наотрез отказалась подниматься на борт, – рассказывают в УГЗ.

Тогда спасатели изменили тактику. Катер пристроился рядом с собакой, и экипаж начал аккуратно направлять ее к берегу – метр за метром. В итоге животное благополучно выбралось на сушу.

Поблагодарить спасателей собака не удосужилась и сразу умчалась по своим делам. Впрочем, главное – все закончилось хорошо.

В Уфе спасатели вытащили из реки неблагодарную собаку

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