Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июня 2026 8:03

В Уфе пятилетний ребенок попал под колеса электровелосипеда: малыш получил травмы

В Уфе электровелосипед сбил пятилетнего ребенка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Уфы

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе электровелосипед сбил пятилетнего ребенка. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Авария произошла вчера вечером на улице Вологодской у дома №66. 22-летний водитель электровелосипеда Kugo Kirin сбил малыша, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Началось административное расследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.