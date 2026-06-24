В Уфе пятилетний ребенок попал под колеса электровелосипеда: малыш получил травмы

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе электровелосипед сбил пятилетнего ребенка. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Авария произошла вчера вечером на улице Вологодской у дома №66. 22-летний водитель электровелосипеда Kugo Kirin сбил малыша, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Началось административное расследование.

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