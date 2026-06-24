Трем уфимцам компания задолжала зарплаты на полтора миллиона: деньги вернули только через суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Коммерческая организация в Уфе после вмешательства прокуратуры погасила долг по заработной плате. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В период с августа 2025-го по апрель этого года у предприятия перед тремя сотрудниками образовался долг в более чем полтора миллиона рублей.

Прокуратура Октябрьского района Уфы провела проверку и обратилась в суд. Требования удовлетворили в полном объеме, долг погашен.

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