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НовостиПроисшествия24 июня 2026 6:54

В Уфе «Ниссан» наехал на электросамокат: на нем было двое детей

В Уфе в ДТП пострадали два подростка на электросамокате
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Уфы

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе автомобиль сбил электросамокат, на котором ехали двое детей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Авария произошла у дома №31А по улице Шафиева. 58-летний водитель Nissan X-Trail выполнял поворот и наехал на самокат. За рулем самоката был 14-летний подросток, сзади ехал 12-летний пассажир. Дети пересекали пешеходный переход на красный сигнал светофора и не спешились. Оба ребенка получили травмы и попали в больницу.

Начато административное расследование. В ГАИ напомнили: арендованными электросамокатами разрешено управлять только с 18 лет.

– Двигаясь на средствах индивидуальной мобильности необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным и осторожным! Не подвергайте свое здоровье и здоровье других участников дорожного движения опасности! – призвали в дорожной полиции.

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