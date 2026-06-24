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НовостиОбщество24 июня 2026 6:38

Девочке-инвалиду из Уфы долгое время не предоставляли жилье: ситуация дошла до суда

Девочке-инвалиду из Уфы только через суд предоставили сертификат на жилье
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Шестилетняя девочка с инвалидностью из Уфы получила жилищный сертификат – но только после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Девочка была на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий, однако жилье так и не предоставили. Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку и обратилась в суд. Иск удовлетворили в полном объеме.

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