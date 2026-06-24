Башкирию заливает: за три недели выпало 136% месячной нормы осадков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За три недели июня в Башкирии выпало 136% месячной нормы осадков. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Больше всего досталось юго-востоку республики – там количество осадков достигло 3–3,5 месячных норм. Из-за обильных дождей горные реки поднимаются до 60 сантиметров в сутки, а приток к гидротехническим сооружениям вырос на 50-100%. Виновники аномалии – «южные» циклоны, которые удерживают влажную погоду над регионом уже несколько недель.

До конца месяца ситуация не изменится. Дожди разной интенсивности ожидаются в большинстве районов, а в ближайшие выходные местами пройдут сильные ливни. Уровень воды на реках продолжит расти – от 10 до 50 сантиметров в сутки. В низинах вода может выйти на пойму.

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